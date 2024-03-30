NYT: Українські бригади звертаються до маркетингу для залучення новобранців

На рекламних щитах розміром з хмарочос зображені штурмовики в бойовому спорядженні, що виходять із полум’я. На вуличних плакатах солдати закликають перехожих записатися в армію, заявляючи, що “перемога у ваших руках”. “Сядьте у швидкісний поїзд, і велика ймовірність, що по телевізору рекламуватимуть вакансії операторів безпілотників”, – пише The New York Times.

Останніми місяцями в Києві та інших українських містах стали повсюдно проводитися блискучі вербувальні кампанії, просочені націоналістичним запалом. Вони, можливо, є найбільш помітною ознакою прагнення поповнити українську армію – зусиль, які, на думку експертів і офіційних осіб, мають вирішальне значення для протистояння безперервним російським атакам.

Але більшість кампаній – це не робота політичного і військового керівництва країни. Це ініціативи підрозділів, які відчувають брак людей, які взяли справу у свої руки, ухиляючись від офіційної системи мобілізації, яка, за їхніми словами, не працює, і яка часто набирає людей, які не здатні та не бажають воювати.

“Ці кампанії набагато ефективніші, тому що ми отримуємо саме тих людей, які нам потрібні”, – каже військовий лікар Дмитро Козятинський, який став рекрутером у батальйоні “Вовки Да Вінчі”, що виник як воєнізоване крило коаліції ультраправих політичних партій після 2014 року.

Батальйон, який тепер увійшов до складу ЗСУ, наразі шукає близько 500 нових членів і пропонує найрізноманітніші вакансії. Рекрутери проводять тривалі співбесіди, намагаючись знайти вакансії, що відповідають навичкам кандидатів. “Це як побачення… Ми намагаємося якнайкраще пояснити, чого ми чекаємо від цих людей, і чого вони можуть очікувати від нас”, – каже Козятинський в офісі батальйону, який нещодавно відкрили в центрі Києва і який прикрашений емблемами із зображенням трьох вовків, що оголили ікла.

“Це як ринок”, – каже Мирослав Гай, офіцер, який відповідає за військово-цивільні відносини в бригаді спецпризначенців “Іван Богун”, що воювала на передовій. “Ви маєте спробувати знайти людей маркетинговими методами”.

Більшість бригад, судячи з усього, підтримують свою рекламну і рекрутингову діяльність за рахунок краудсорсингових закликів до праці та спорядження. Бригада “Вовки Да Вінчі”, наприклад, заявила, що в розробці та виробництві реклами вона спирається на мережу прихильників, а її офіс безкоштовно надала Київська міська рада.

Необхідність поповнення українських збройних сил була очевидною вже кілька місяців. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що під час війни загинули 31 000 солдатів, що, найімовірніше, занижує справжнє число жертв. Військові командири закликають його збільшити кількість призовників, щоб заповнити втрати і витримати ще один рік запеклих боїв.

Але законопроєкт про мобілізацію, який міг би відкрити шлях до масштабного призову, вже кілька місяців затримується в парламенті.

Тим часом офіцери бригади скаржаться, що призовники, набрані за офіційною системою, часто занадто старі, мають слабке здоров’я та невмотивовані. Аліна Михайлова, офіцер батальйону “Вовки да Вінчі”, розповіла, що з 200 призовників, які вступили до бригади, тільки 25 виявили бажання воювати.

“Наше завдання – швидше набирати добровольців, щоб було менше тих людей, які абсолютно не мотивовані”, – сказала пані Михайлова.

Ключовим фактором у цій роботі стала сторінка загону в Instagram, за якою стежать близько 50 000 осіб. Останніми тижнями “Вовки да Вінчі” розмістили кілька відеороликів, що пояснюють роботу саперів і операторів безпілотників, або показують, як солдати готуються до наземного штурму.

Великий плакат колишнього командира Дмитра Коцюбайла, який загинув у бою торік, висить в офісі поруч із фотографіями членів батальйону в цивільному та військовому одязі, наводячи на думку, що солдатом може стати кожен.

Плакати із закликом до бригади важко не помітити на вулицях Києва. На них зображені українські штурмовики, які зіткнулися із зомбованими солдатами, які, як припускають, є росіянами, на тлі заходу сонця. “Боріться”, – свідчать плакати великими помаранчевими літерами.

Підрозділ також намагається подолати розрив між цивільними і військовослужбовцями, проводячи раз на кілька місяців військові ігри зі зброєю, що стріляє пластиковими снарядами, під Києвом, де публіка може поспілкуватися з резервістами та інструкторами бригади.

Семен Гагарін, 33-річний менеджер компанії з виробництва меду, сказав, що не думає, що кампанія змінить думку тих, хто відмовляється служити.

Але він визнав, стоячи біля призовного плаката в центрі Києва, що “це чинить більший тиск на всіх” і може переконати тих, хто сумнівався в тому, чи варто йти на службу. За його словами, кілька друзів з його спортзалу вирішили вступити до Третьої штурмової бригади.

“Це наш шанс отримати мотивованих людей”, – сказав Козятинський. “Вони всім потрібні”.