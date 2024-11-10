Політика

NYT: У Києві очікують атаку російсько-корейських військ у Курській області найближчими днями
10 Листопада 2024 14:21
читать на русском →
курська операція
Автомобіль української армії проїжджає повз зруйнований російський прикордонний пост на переході Суджа в Росію в серпні 2024 року / Фото NYT

Російські військові зібрали угруповання з 50 000 солдатів, включно з північнокорейськими підрозділами, і готуються почати наступ з метою повернути захоплену Україною територію в Курській області Росії, стверджує американська та українська влада.

Згідно з новою американською оцінкою, на яку посилається The New York Times, Росія нарощує сили, не відводячи солдатів зі сходу України – свого головного пріоритету на полі бою, – що дає змогу Москві вести наступ на кількох фронтах одночасно.

У Києві кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз північнокорейці проводять тренування з російськими військами в західній частині Курської області.

У Вашингтоні не знають, які обмеження на використання своїх сил наклав уряд Кім Чен Ина. Однак очікують, що вони візьмуть безпосередню участь у бойових діях.

Український чиновник повідомив NYT, що північнокорейські війська були розділені на дві групи – штурмову та допоміжну, які допомагатимуть забезпечувати безпеку на території, відвойованій в українських військ.

Північна Корея має велику армію, але не брала участі в наземних бойових діях протягом десятиліть. Однак війська, які перекидає Пхеньян, вважаються її найкращими, вони набрані з 11-го корпусу, в якому служать солдати спеціальних операцій.

Російсько-північнокорейський наступ назріває в той момент, коли Дональд Трамп готується знову вступити на посаду, поставивши перед собою мету якнайшвидше закінчити конфлікт. Він мало говорив, як він збирається це зробити, але обраний віце-президент Джей Ді Венс виклав план, який дасть змогу Росії зберегти зайняті нею території в Україні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Листопада 2024 16:46

Ворог формує лещата на Курахівському напрямку
10 Листопада 2024 15:08

Уперше в історії Bitcoin досяг позначки в $80 000
10 Листопада 2024 14:21

NYT: У Києві очікують атаку російсько-корейських військ у Курській області найближчими днями
10 Листопада 2024 13:38

Bloomberg: Росія платить “надзвичайну ціну” в Україні
10 Листопада 2024 12:31

Зеленський: Цього тижня рф скинула на Україну 800 авіабомб, запустила 600 ударних дронів та 20 ракет
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки