NYT: У Києві очікують атаку російсько-корейських військ у Курській області найближчими днями

Російські військові зібрали угруповання з 50 000 солдатів, включно з північнокорейськими підрозділами, і готуються почати наступ з метою повернути захоплену Україною територію в Курській області Росії, стверджує американська та українська влада.

Згідно з новою американською оцінкою, на яку посилається The New York Times, Росія нарощує сили, не відводячи солдатів зі сходу України – свого головного пріоритету на полі бою, – що дає змогу Москві вести наступ на кількох фронтах одночасно.

У Києві кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз північнокорейці проводять тренування з російськими військами в західній частині Курської області.

У Вашингтоні не знають, які обмеження на використання своїх сил наклав уряд Кім Чен Ина. Однак очікують, що вони візьмуть безпосередню участь у бойових діях.

Український чиновник повідомив NYT, що північнокорейські війська були розділені на дві групи – штурмову та допоміжну, які допомагатимуть забезпечувати безпеку на території, відвойованій в українських військ.

Північна Корея має велику армію, але не брала участі в наземних бойових діях протягом десятиліть. Однак війська, які перекидає Пхеньян, вважаються її найкращими, вони набрані з 11-го корпусу, в якому служать солдати спеціальних операцій.

Російсько-північнокорейський наступ назріває в той момент, коли Дональд Трамп готується знову вступити на посаду, поставивши перед собою мету якнайшвидше закінчити конфлікт. Він мало говорив, як він збирається це зробити, але обраний віце-президент Джей Ді Венс виклав план, який дасть змогу Росії зберегти зайняті нею території в Україні.