NYT: Путін приїхав в Азію руйнувати, і йому це вдалося

Чотири дні в Азії. Це все, що знадобилося президенту Росії Володимиру Путіну, щоб розлютити Вашингтон, підірвати позиції Пекіна і розтривожити країни Індо-Тихоокеанського регіону, які вже намагаються впоратися зі складнощами у світовому порядку, пише поважне The New York Times.

Після візитів до Пхеньяна і Ханоя цього тижня, які були затягнуті в червоні комуністичні кольори, Путін залишив після себе перемальовану карту ризиків в Азії. Північна Корея була в центрі: ядерна держава-ізгой, яка регулярно погрожує своїм сусідам і раптово отримала силу завдяки обіцянкам Росії надати високотехнологічну військову допомогу й укласти пакт про взаємну оборону.

Путін також підписав щонайменше десяток угод із В’єтнамом – країною, яка набуває все більшого значення для Китаю і США в їхній боротьбі за вплив, – де він наполягав на тому, що “надійна архітектура безпеки” не може бути побудована за допомогою “закритих військово-політичних блоків”.

Поїздка була одночасно зухвалою і руйнівною. Вона показала, що боротьба за владу, яку іноді уявляють як нову холодну війну між США і Китаєм, не настільки однозначна, як може здатися, і багато країн регіону, схоже, завершили цей тиждень із глибшим почуттям тривоги.

Присутність Путіна і його погрози, сміливі в одну хвилину і туманні наступної, ще більше ускладнили і без того непрості розрахунки в галузі безпеки і суперництва великих держав.

Останні кілька років Індо-Тихоокеанський регіон перебуває в стані геополітичної сутички між Сполученими Штатами і Китаєм, насамперед через претензії Китаю на Тайвань, а також через посилення китайської мілітаризації в Південно-Китайському морі.

У травні Китай почав дводенні інтенсивні навчання військово-морських і військово-повітряних сил у районі Тайваню, які він назвав “сильним покаранням”. Навчання відбулися після того, як новий президент Тайваню пообіцяв захищати суверенітет самоврядного острова, який Пекін розглядає як втрачену територію.

Тільки цього тижня ще один осередок напруженості – Південно-Китайське море – наблизився до конфлікту. Після кількох місяців запеклого протистояння в центрі перевалочного пункту світової торгівлі в понеділок після зіткнення кораблів Китаю і Філіппін поблизу спірного архіпелагу було поранено моряка ВМС Філіппін. Потенційні наслідки можуть бути ще серйознішими, оскільки Філіппіни є союзником, якому Сполучені Штати за договором зобов’язані допомагати в разі війни.

Багато країн регіону вже зміцнюють свої збройні сили, щоб впоратися з тиском Китаю і невизначеністю щодо того, як далеко може зайти суперництво між США і Китаєм.

Додайте до цих побоювань хвилю занепокоєння в регіоні у зв’язку з президентськими виборами в США, не кажучи вже про нову доповідь цього місяця, яка показує, що Китай перебуває в процесі “значного” розширення свого ядерного потенціалу, і головний біль стає звичайним явищем у зовнішньополітичних колах регіону.

Тепер Путін спровокував ще кілька. Своїми обіймами з Північною Кореєю, включно з відкритою погрозою краще озброїти збройні сили Кім Чен Ина, він фактично додав ще одну потенційну кризу до списку проблем Азії, відновивши старі ворожі дії на Корейському півострові.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії – заклятих ворогів Північної Кореї – були особливо стривожені. Обидві країни вже говорили про посилення своєї оборони і зближення зі Сполученими Штатами і одна з одною, особливо після того, як останніми місяцями риторика Кіма стала помітно більш ворожою щодо них.

Рахм Емануель, посол США в Японії, назвав сплеск активності Путіна в Азії “втіленням ваших найгірших побоювань”.

“Росія щойно зробила те, що сказала нам: вона збирається стати головним організатором держав-ізгоїв, які розробляють ядерну зброю, порушують договори про нерозповсюдження і дозволяють країнам, що перебувають під санкціями ООН, виходити з-під цих санкцій”, – сказав він.

Пітер Теш, посол Австралії в Москві з 2016 по 2019 рік, наголосив, що Путіну вигідно підтримувати хаос у світі, оскільки він вважає, що Росії вигідно тримати інші країни в напрузі. Дезінформація і партнерство з іншими провокаторами стали доктриною Путіна.

“Його цілком влаштовує, що Росія буде найсмердючішим дядечком, що пердить, на барбекю”, – сказав пан Теш. “Це сигнал: “Так, я руйнівник. Я можу діяти таким чином, щоб ускладнити те, чим ви намагаєтеся керувати”.

Китай, найбільший торговий партнер Північної Кореї і, можливо, найвпливовіший її союзник, також повинен боротися з наслідками. Це може включати в себе тиск з метою роз’яснити, що дружба з Росією “без обмежень” означає для заявленої Китаєм мети – стабільності на Корейському півострові .

Деякі аналітики вважають, що Путін мав усе це на увазі. Можливо, він зміцнив зв’язок із Кімом, який зустрів його обіймами в аеропорту, щоб одночасно налякати Сполучені Штати і висловити лідеру Китаю Сі Цзіньпіну невдоволення тим, що він не зробив більше для того, щоб допомогти Росії перемогти в Україні.

“Якщо Путін не може отримати від Пекіна все, що він хоче, він буде шукати можливість отримати це в іншому місці, і є не так багато супермаркетів, які покривають його список бажань – зброя, робоча сила і готовність вступити в сутичку з Вашингтоном”, – каже Семюел Грін, професор російської політики в Королівському коледжі Лондона. “Іран – один із них. Північна Корея – інший”.

“Суть у тому, що, хоча Путін і визнає свою залежність від Китаю, він не може дозволити Пекіну диктувати перебіг воєнних дій – адже як триває війна, так почувається і Путін”.

Якоюсь мірою поїздка пана Путіна в Азію також стала потужним нагадуванням про історичні військові зв’язки Росії: Північна Корея, Індія і В’єтнам – ось лише деякі з країн, які протягом десятиліть сильно залежать від російської техніки, створюючи зв’язки в галузі навчання та технічного обслуговування, завдяки яким Москва глибоко укорінилася в регіоні.

Але ще до того, як Росія вторглася в Україну 2022 року, ці зв’язки стали слабшати: Згідно з незалежними дослідженнями, обсяг продажів Росією зброї в Південно-Східну Азію скоротився до 89 мільйонів доларів 2021 року, порівняно з 1,2 мільярда доларів 2014 року. Чистий розрив або навіть значна диверсифікація – це те, чого пан Путін прагне не допустити.

І якщо жести пана Путіна щодо Північної Кореї зрештою призведуть до розпалювання гонки озброєнь в Азії, Москва також опиниться у виграші: Зброя з Росії не тільки посилює ризик хаосу, коли її ділять з такою країною, як Північна Корея. Вона також приносить дохід, такий необхідний для російської економіки, яка страждає від санкцій, війни, інфляції та 16-відсоткових ставок.

Під час візиту пана Путіна в Ханой основна увага була приділена угодам. Більшість із них трималася в секреті, але аналітики передбачали, що деякі з них, імовірно, будуть пізніше розкриті як пов’язані з обороною, з фінансуванням, розробленим для обходу міжнародних санкцій – можливо, з платежами у вигляді прав на нафту і газ у Південно-Китайському морі.

“В’єтнам уже багато років не проводив серйозного оновлення своїх сухопутних військ, але, ймовірно, це станеться”, – каже Дерек Гроссман, старший оборонний аналітик компанії Rand. “Можливо, В’єтнам закупить нові російські танки”.

Нгуєн Тхе Фуонг, який вивчає військові питання В’єтнаму в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії, каже, що В’єтнаму також потрібні нові винищувачі і більші військові кораблі, які Пекін використовує для позначення території, на яку Ханой також претендує в Південно-Китайському морі.

Він додав, що динаміка безпеки в Азії з високими ставками поставила такі країни, як В’єтнам, у скрутне становище. “Західна зброя дорога і політично чутлива”, – сказав він.

Але чи буде В’єтнам використовувати нові російські кораблі, щоб протистояти Китаю через нафтові родовища, розвідані за допомогою Москви і на які претендують і Пекін, і Ханой?

Для багатьох країн турне Путіна породило ще одне коло таких гострих питань. Пекін явно став на бік Москви у війні в Україні. У травні пан Путін відвідав Пекін, і хоча його поїздка до Північної Кореї може стурбувати пана Сі, аналітики не очікують серйозного розриву відносин.

Розлютивши одного лідера, можна накликати на себе покарання з боку іншого, а то й обох.

“Я думаю, що існує певна стурбованість з приводу зміцнення зв’язків між Росією і Китаєм, – сказав пан Гроссман, – і потенційної можливості для обох країн об’єднатися проти дрібних і середніх”.

На конференції з оборони в Сінгапурі цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що це вже відбувається. Він звинуватив Китай і Росію у змові з метою зірвати мирний саміт у Швейцарії, який Україна проводила минулого тижня. У ньому взяли участь лише кілька азіатських країн.