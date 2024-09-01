Політика

NYT: Поки Україна оплакує смерть пілота, катастрофа F-16 залишається загадкою
1 Вересня 2024 16:13
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F-16
Син Олексія Меся, українського пілота F-16, тримає фотографію батька під час похорону полковника в четвер у Шепетівці / Фото NYT

Два анонімних високопоставлених американських військових джерела New York Times повідомили, що «дружній вогонь, імовірно, не був причиною аварії F-16 і що американські та українські розслідувачі розглядають цілу низку можливостей. Він може включати в себе механічну несправність або помилку пілота».

«До втрати F-16 могло призвести багато чого, зокрема технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні чинники», – пише NYT з посиланням на експертів.

Наприклад, вважає один з фахівців, не виключено, що фрагменти знищеної ракети могли потрапити в життєво важливу частину літака.

Незадовго до цього газета опублікувала іншу статтю, в якій її джерела, навпаки, називали «дружній вогонь» найімовірнішою причиною.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що 26 серпня, під час масованого російського обстрілу ракетами і дронамі, розбився один із кількох винищувачів F-16, отриманих Україною від західних союзників, і загинув льотчик Олексій Месь (позивний «Мунфіш»).

Офіційно причин катастрофи не називали, їх має встановити спеціальна комісія.

Неофіційно називалися версії про помилку пілота і несправності, але найскандальнішою була версія про те, що цінний літак могла збити українська ж ППО, яку взяла на озброєння політикиня Мар’яна Безугла у своєму хрестовому поході проти українських генералів.


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