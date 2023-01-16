Кримінал

NYT: Пограбування українських музеїв – найбільша крадіжка з Другої світової війни

16 Січня 2023 07:09
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війна, музей

Розграбування українських музеїв російськими військовими стало найбільшим розкраданням предметів мистецтва з часів Другої світової війни, пише газета New York Times.

Російські сили вкрали з українських музеїв десятки тисяч мистецьких творів – від золота скіфів до картин авангардистів.

За даними української прокуратури та самих музеїв, лише у Херсоні вкрадено понад 15 тис. предметів мистецтва та предметів історичної спадщини.

В українських містах розграбовано або повністю знищено понад 30 музеїв.

За словами експертів, з якими поспілкувалися журналісти, це наймасштабніше розкрадання предметів мистецтва після Другої світової війни.

Таке масштабне вивезення предметів мистецтва – це спроба позбавити Україну її ідентичності та культурної спадщини, пише New York Times.


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