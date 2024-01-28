NYT: Після двох років кровопролитних боїв Україна бореться з призовом до армії

Запропонований законопроект про мобілізацію став предметом дебатів, оскільки все більше чоловіків ухиляються від призову, а також лунають заклики до демобілізації виснажених солдатів.

Про це пише The New York Times.

Коли російські війська і танки вторглися в Україну в лютому 2022 року, десятки тисяч українців кинулися служити в армію в пориві патріотичного запалу. Приплив бійців, які слухняно відповіли на повістки або записалися добровольцями, допоміг відбити початкову атаку Росії та зірвати плани Кремля обезголовити український уряд.

Але після майже двох років кровопролитних боїв, коли Україна знову потребує свіжих сил для відбиття нового російського натиску, військові лідери більше не можуть покладатися лише на ентузіазм. Все більше чоловіків уникають військової служби, а заклики до демобілізації виснажених фронтовиків зростають.

Зміна настроїв стала особливо помітною під час палких дебатів щодо нового законопроекту про мобілізацію, який може призвести до призову до 500 000 військових. Минулого місяця законопроект був внесений до парламенту, але швидко відкликаний на доопрацювання.

Законопроект каталізував невдоволення в українському суспільстві процесом призову до армії, який був засуджений як корупційний і став все більш агресивним. Багато депутатів заявили, що деякі з його положень, наприклад, заборона ухильникам купувати нерухомість, можуть порушувати права людини.

Найбільші розбіжності викликає дуже делікатне питання масової мобілізації. Заходи, які б полегшили призов, розглядаються експертами як такі, що прокладають шлях до широкомасштабного призову, який, як нещодавно заявили деякі військові чиновники, необхідний для того, щоб компенсувати втрати на полі бою і витримати ще один рік запеклих бойових дій. Багато хто в Україні побоюється, що такі заходи можуть викликати соціальну напругу.

Президент Володимир Зеленський, схоже, не бажає брати на себе відповідальність за проведення великого призову, натомість попросив свій уряд і армію знайти більше аргументів на підтримку цього кроку. “Я не бачив достатньо чітких деталей, щоб сказати, що нам потрібно мобілізувати півмільйона людей”, – сказав він у нещодавньому інтерв’ю британському телеканалу Channel 4.

Військові припустили, що масова мобілізація – це питання для цивільного уряду, і така відповідь може загострити напруженість, що назріває між Зеленським і його головнокомандувачем Валерієм Залужним. Український президент дорікнув генералу Залужному восени, після того як той заявив, що війна зайшла в глухий кут.

“Це гаряча картопля”, – сказав Петро Бурковський, голова Фонду “Демократичні ініціативи”, українського аналітичного центру.

“Політичне керівництво вирішило уникнути питання мобілізації” протягом більшої частини війни, сказав Бурковський. Але після двох років війни, коли війська виснажені, ігнорувати його не можна, “і саме зараз хтось має нести політичну відповідальність”.

Проблема мобілізації достатньої кількості солдатів – лише одна з багатьох, з якими стикається Україна, оскільки іноземна військова та фінансова допомога стає все менш доступною, що загрожує послабити здатність Києва утримувати лінію фронту та підтримувати свою економіку.

Необхідність поповнення українських збройних сил була очевидною протягом багатьох місяців. Хоча Київ тримає підрахунок втрат у таємниці, американські офіційні особи цього літа оцінили їх у майже 70 000 загиблих і від 100 000 до 120 000 поранених.

Втрати Росії, за словами американських чиновників, майже вдвічі більші – це результат того, що вона посилає хвилі військ на криваві штурми з метою захоплення міст, незважаючи на людські жертви. Але Росія має набагато більше населення, і вона поповнила свої ряди десятками тисяч в’язнів.

На противагу цьому, зусилля України з відновлення своїх збройних сил відстають.

Солдати на фронті кажуть, що вони помітили постійне зниження якості новобранців. Багато з них старші, заліковують давні хвороби і не мають мотивації воювати. Все більше чоловіків також намагаються уникнути призову, тікають з країни або переховуються вдома. Дезертирство, за словами одного українського солдата, який перебуває на сході, також стає проблемою.

Це спонукало військових вербувальників перейти до більш агресивної тактики, примушуючи чоловіків приходити до військкоматів, затримуючи їх, іноді незаконно, і примушуючи записатися на військову службу. Юристи та активісти висловили свою позицію, але ознак змін поки що мало. Багато українців порівнюють вербувальників з “викрадачами людей”.

Генерал Залужний у листопаді заявив у своєму есе, що процес призову необхідно переглянути, “щоб нарощувати наші резерви”. Але він та інші посадовці не запропонували жодної альтернативи широкомасштабній мобілізації.

Зеленський сказав, що його армійське керівництво попросило його мобілізувати від 450 000 до 500 000 чоловік. “Це значна кількість”, – сказав він минулого місяця, додавши, що перш ніж він зможе прийняти рішення, необхідно розробити план.

Експерти кажуть, що це головна мета мобілізаційного законопроекту, який не уточнює, скільки військ має бути поповнено. Він знизить призовний вік з 27 до 25 років, обмежить відстрочки через незначну інвалідність, а також обмежить можливості ухилянтіів отримати кредит або придбати нерухомість. Він також надає місцевій владі більшу відповідальність за призов до армії.

Віктор Кевлюк, український полковник у відставці, який керував мобілізацією в Західній Україні з 2014 по 2018 рік, сказав, що законопроект “спеціально спрямований” на сприяння призову сотень тисяч людей.

“Держава займає тверду позицію щодо того, як швидко вона може забезпечити свої сили оборони такою кількістю особового складу”, – сказав Кевлюк.

Але багато законодавців, у тому числі з партії Зеленського, висловили занепокоєння такими заходами, як ті, що стосуються інвалідів та тих, хто ухиляється від призову. Вони також кажуть, що покладання на місцеві органи влади може загострити проблеми. Регіональні призовні пункти потерпають від корупції, а їхні працівники беруть хабарі, щоб дозволити чоловікам ухилитися від призову.

“Усе це робить цей законопроект неприйнятним у тому вигляді, в якому він є”, – заявив Олексій Гончаренко, народний депутат від опозиційної партії “Європейська Солідарність”.

Гончаренко додав, що внесення законопроекту до парламенту було “брудним”, що свідчить про бажання влади “уникнути політичної відповідальності”. Законопроект був поданий у різдвяну ніч, що деякі критики розцінили як спробу залишитися непоміченим, і від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а не Зеленського.

Після кількаденних дебатів цього місяця законодавці відправили законопроєкт на доопрацювання.

“Я чітко розумію, що завдання військових – досягти успіху на фронті, – заявив нещодавно українським ЗМІ спікер парламенту Руслан Стефанчук. “Однак ми повинні спільно працювати над регулюванням таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація”.

Рустем Умеров, міністр оборони України, заявив, що уряд вже працює над змінами до закону. Він висловив розчарування рішенням депутатів, заявивши, що мобілізація була “політизована і застопорена”.

Гончаренко заявив, що необхідна більш широка дискусія щодо військової стратегії України. За його словами, ніхто чітко не пояснив, чому зараз необхідно призвати до армії до півмільйона людей, що призвело до розгубленості серед цивільного населення.

“Якщо наша стратегія полягає в тому, щоб атакувати через російські мінні поля, з російською перевагою в повітрі, то, я не знаю, 500 000 людей може бути недостатньо. Можливо, буде недостатньо і мільйона, або навіть двох мільйонів”, – сказав він. “Ми не можемо конкурувати з Росією за кількістю людей. Вони завжди будуть вигравати цю конкуренцію – вони просто більші за нас”.

Пан Бурковський, політичний аналітик, сказав, що українська влада не змогла “спланувати темпи набору, підготовки та поповнення військ” у перший рік війни, що змусило її поспішати з призовом, не вирішивши основних питань, які викликають занепокоєння в українському громадянському суспільстві.

Наприклад, законопроект залишає відкритою можливість демобілізації військовослужбовців після трьох років служби. Але родичі чоловіків, які воюють з початку війни, кажуть, що це занадто довго, і що їх потрібно замінити вже зараз. В останні тижні в українських містах зростає кількість протестів із закликами до негайної демобілізації, що є рідкісним проявом громадської критики у воєнний час.

Зеленський також наголосив на вартості мобілізації для економіки України, що похитнулася.

Призов означає меншу кількість платників податків, які покривають більший фонд заробітної плати армії. Минулого місяця Зеленський заявив, що мобілізація понад 450 000 осіб коштуватиме 500 мільярдів гривень, або близько 13 мільярдів доларів – в умовах, коли подальша фінансова допомога Заходу під питанням.

“Звідки ми візьмемо гроші?” – запитав пан Зеленський.