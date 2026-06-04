NYT: Палата представників США вимагає від Трампа припинити воєнну операцію проти Ірану

Палата представників США схвалила резолюцію, яка вимагає від президента Дональда Трампа вивести американські війська конфлікту з Іраном або отримати дозвіл Конгресу на продовження воєнних дій. Документ підтримали 215 конгресменів, включно з чотирма республіканцями, які проголосували разом із демократами.

Про це пише The New York Times.

За документ проголосували 215 законодавців, проти — 208. Після ухвалення резолюцію передано на розгляд Сенату. Голосування стало помітною політичною поразкою для Трампа, який неодноразово відкидав спроби Конгресу обмежити його воєнні повноваження. Два тижні тому республіканці вже відкладали розгляд документа через нестачу голосів для його блокування.

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Зрештою четверо представників Республіканської партії — Том Барретт, Браян Фіцпатрік, Воррен Девідсон і Томас Мессі — підтримали резолюцію разом із демократами. Також змінив свою позицію демократ Джаред Голден, який раніше виступав проти аналогічних ініціатив.

Автор документа, провідний демократ Комітету із закордонних справ Палати представників Грегорі Мікс, після голосування заявив, що республіканці, які підтримали резолюцію, “знайшли в собі сили вчинити правильно”.

Водночас більшість республіканців виступили проти документа. Вони підтримали позицію адміністрації Трампа, яка стверджує, що останні удари по Ірану були актами самооборони, а президент як головнокомандувач має право самостійно ухвалювати відповідні рішення.

Спікер Палати представників Майк Джонсон перед голосуванням заявив, що ухвалення резолюції було б “дуже небезпечним кроком” і послабило б можливості президента в питаннях врегулювання конфлікту.

Прихильники документа наголошують, що саме Конгрес має визначати, коли і в яких масштабах США беруть участь у тривалих військових операціях за кордоном.

Тепер резолюцію має розглянути Сенат. Навіть у разі її схвалення обома палатами залишається відкритим питання юридичної сили такого рішення, оскільки для його реалізації, найімовірніше, знадобиться підпис президента або подолання можливого вето двома третинами голосів Конгресу.

Попри це, голосування в Палаті представників стало черговим свідченням розбіжностей між частиною республіканців і Дональдом Трампом щодо війни з Іраном та ролі Конгресу у прийнятті рішень про застосування військової сили.