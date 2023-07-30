Техно

NYT: Китай впровадив шкідливе ПЗ в критичні системи американських військових баз

30 Липня 2023 12:45
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китай, сша, хакер

Китай впровадив у енергосистеми, системи зв’язку та водопостачання, які забезпечують військові бази США, шкідливий комп’ютерний код. Він призначений для зриву військових операцій США у разі потенційного конфлікту на Тайвані, пише The New York Times.

Шкідливе програмне забезпечення здатне відключити всі необхідні комунікації військових баз, стверджує видання.

Перші натяки про вірус з’явилися в травні, коли Microsoft виявила загадковий код у телекомунікаційних системах на Гуамі. Але, як показало розслідування, вірус був запроваджений як мінімум за рік. Нині його шукають і намагаються знищити.

Інша теорія про це шкідливе ПЗ говорить, що воно впроваджено для відволікання уваги. Американці будуть стурбовані перебоями в інфраструктурі, а не заморським конфліктом.

Китай відкидає свою причетність.


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