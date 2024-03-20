NYT: Ізраїлю доводиться балансувати між Росією і Заходом

Ізраїль, хоча і сильно залежить від підтримки США, Німеччини та інших західних країн, помітно відстав від них, коли мова заходить про відносини з Росією під час її війни проти України.

Задовго до того, як 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із сектору Газа, країна відмовила українцям у проханні надіслати зброю або застосувати широкомасштабні санкції проти Росії, включно з припиненням польотів, пише The New York Times.

Незважаючи на бажання президента України Володимира Зеленського, який сам є євреєм, відвідати країну і висловити солідарність після нападу, він так і не здійснив цю поїздку.

Причини криються в унікальних потребах Ізраїлю у сфері безпеки і в делікатних відносинах прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з президентом Росії Володимиром Путіним, головним прихильником ворогів Ізраїлю в регіоні, якого Ізраїль не може дозволити собі образити.

Оскільки війна Ізраїлю з ХАМАС триває вже шостий місяць, Нетаньяху потребує доброї волі Путіна, щоб допомогти стримувати Іран, зокрема, і продовжувати наносити удари по іранських цілях у Сирії, намагаючись при цьому не нашкодити силам, які Росія там тримає.

Тому Нетаньягу постійно надає російському лідеру широку свободу дій, навіть ризикуючи викликати відторгнення у головних союзників Ізраїлю в Європі та США. “Ізраїль балансує на тонкому канаті”, – вважає Еммануель Навон, виконавчий директор ELNET Israel, неурядової організації, яка прагне зміцнити дипломатичні зв’язки між Ізраїлем і Європою.

Але навіть коли Ізраїль обережно підходить до Росії, відносини між ними залишаються вкрай односторонніми. Путін є затятим критиком Ізраїлю, використовуючи засудження ізраїльської сторони у війні проти ХАМАС для звернення до Глобального Півдня.

Після атаки ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якої, за даними ізраїльської влади, загинуло приблизно 1200 осіб, переважно мирні жителі, Путін три дні нічого не говорив. Потім, не висловивши співчуття Ізраїлю або жертвам, російський лідер розкритикував Сполучені Штати, назвавши 7 жовтня “яскравим прикладом провалу політики США на Близькому Сході”.

Відтоді Росія активно засуджує війну Ізраїлю проти ХАМАС, унаслідок якої загинуло понад 31 000 осіб.

В Організації Об’єднаних Націй Росія ставить під сумнів право Ізраїлю на самооборону і неодноразово закликала до гуманітарного припинення вогню, щоб зупинити військову кампанію Ізраїлю. Росія також пропагує погляди прихильників Хамаса в Інтернеті.

Водночас Росія використовувала війну в Газі для виправдання своєї війни проти України. Захід, на її думку, лицемірно засуджує напади Росії на цивільне населення України, підтримуючи при цьому аналогічні, на його думку, напади Ізраїлю на цивільне населення в Газі.

Після грудневої розмови між Нетаньяху і Путіним, яка відображає напруженість у відносинах між двома країнами, Нетаньяху заявив, що критикував Росію за підтримку Ірану, а Путін сказав, що критикував Ізраїль за гуманітарну кризу в Газі. У минулому Нетаньяху хвалився своїми прекрасними відносинами з Путіним і своєю здатністю вести справи з великими державами.

Тепер же “ці відносини стали радше перешкодою, ніж перевагою”. Поглиблення зв’язків між Росією та Іраном під час війни в Україні також викликало стурбованість ізраїльських і американських чиновників. Тегеран постачає Москві безпілотники, ракети та іншу зброю.

Аркадій Мільман, колишній посол Ізраїлю в Росії, який нині працює в Інституті досліджень національної безпеки при Тель-Авівському університеті, вважає, що Нетаньяху, схоже, ігнорує той факт, що “Ізраїль сприймається росіянами як ворог”. За його словами, відносини між Ізраїлем і Росією будуть тільки погіршуватися, тому що “росіяни вибрали явно антиізраїльську сторону”.

Але Ізраїль навряд чи може дозволити собі розрив відносин. Значна кількість ізраїльських громадян емігрувала з колишнього Радянського Союзу і вибудувала своє життя в Ізраїлі. І Ізраїль, як і раніше, зацікавлений у тому, щоб піклуватися про єврейське населення, що залишилося в Росії.

За словами Сари Файнберг, директора дослідницької програми Тель-Авівського університету з вивчення ролі Росії та Китаю на Близькому Сході, хоча антисемітизм у Росії не новий, новий антагонізм Путіна щодо Ізраїлю викликає занепокоєння. “Раніше ми думали, що в Росії є антисеміти, але є проєврейський президент”, – вважає вона. “Тепер усе змінилося”.