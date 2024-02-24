NYT: Для багатьох українців це 10-річна, а не 2-річна війна

Вони були різношерстою армією, що воювала бейсбольними битами, пляшками із запалювальною сумішшю та фанерними щитами. Але для українців протестувальники, які десять років тому зіткнулися з “Беркутом” на головній площі Києва, були першими солдатами у війні, яка триває й досі, пише The New York Times.

Демонстранти були частиною повстання на Майдані 2014 року, коли українці вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення президента Віктора Януковича відмовитися від тісніших зв’язків з Європою і натомість тісніше зблизити Україну з Москвою. В останні дні повстання під час жорстокого розгону міліція вбила понад 100 протестувальників.

Їхні портрети тепер прикрашають стіну пошани у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

Це були першт портрети, перед портретами солдатів, загиблих у тліючому восьмирічному конфлікті на сході України, який став прелюдією до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А музей, присвячений вуличному повстанню, називає загиблих на Майдані першими солдатами, які загинули у війні з Росією.

Цей зв’язок, який українці проводять між революцією 2014 року і вторгненням два роки тому, відображає тривалий погляд на війну, якого дотримуються багато громадян: вони воюють з Росією вже 10 років, а не два.

Вторгнення Росії в Україну відбувалося у два етапи, зазначають українці. Перший був десять років тому, коли російські солдати перетнули кордон невдовзі після того, як Янукович біжав, розпаливши війну на сході. Це була військова інтервенція, невизнана Москвою, оповита туманом хитрощів і заперечень, настільки неймовірних, що мало хто був обманутий. Але, тим не менш, вона притупила як українську, так і міжнародну реакцію.

Два роки тому війна почалася через відкриті спроби Росії захопити територію військовим шляхом і перекроїти європейські кордони. Цього тижня, коли світ відзначає другу річницю російського вторгнення, українці згадують гнів і рішучість, які були рушійною силою повстання 2014 року.

“Ми завжди боролися з Росією”, – сказав капітан Олег Войцеховський, який приєднався до армії одразу після протестів на Майдані, брав участь у війні на сході і продовжує воювати сьогодні. За його словами, його погляд на українську історію – це безперервна боротьба проти Москви. “Просто іноді буває холодно, а іноді гаряче”.

В останні дні повстання 2014 року ледь не зазнало краху, оскільки протестувальники утримували лише кілька сотень квадратних метрів вимазаної сажею бруківки і вдавалися до спалювання купи шин, щоб розпалити гігантське багаття, яке стримувало спецпідрозділи міліції.

Міліцейські снайпери стріляли в натовп, залишаючи тіла розкиданими на бруківці в центрі Києва. Протест закінчився тим, що керівники служби безпеки та лідери протесту уклали угоду, а міліція відступила і залишила столицю. Ця зрада залишила Януковича без захисту, і він втік на схід України, а потім до Росії 24 лютого 2014 року.

У відеозверненні до нації у вівторок у зв’язку з 10-ми роковинами снайперських розстрілів президент Володимир Зеленський провів лінію від повстання на Майдані до сьогоднішньої окопної війни. За його словами, українці боротимуться “на площах, на барикадах і сьогодні на фронті”.

Після вигнання пана Януковича багато протестувальників вважали, що вони забезпечили свободу України. Насправді ж війна тільки почалася.

Відповіддю Росії на Майдан став простий, але ефективний трюк: вона розмістила на Кримському півострові солдатів у формі без розпізнавальних знаків і видала їх за розгніваних місцевих жителів або членів мотоциклетних банд. Виверт був прозорим, але йому вдалося сповільнити реакцію Заходу на тлі дискусій про походження так званих таємничих солдатів.

Україна, яка все ще хиталася під владою тимчасового президента, призначеного парламентом, спочатку прагнула уникнути війни.

Капітан українського флоту Юрій Федаш намагався дати відсіч російським спробам висадитися на його корабель і захопити його в березні 2014 року, коли отримав наказ з Києва, що символізував обережну, першу реакцію України: “Не здаватися, але не стріляти”, – сказав капітан Федаш.

Не бачачи можливості чинити опір без бою, капітан Федаш не послухався, як він сказав в інтерв’ю: він наказав морякам зробити попереджувальні постріли з великокаліберного кулемета, піднявши вгору бризки морської води. Це були одні з перших пострілів, зроблених українськими військовими у війні, але вони не запобігли остаточному захопленню корабля.

Коли два роки тому російські танки перетнули кордон, близько 400 000 українців вже встигли повоювати з росіянами на сході України. Підтримуючи багаторічну війну низької інтенсивності на сході, Росія, як це не парадоксально, підготувала українську армію до відбиття нападу по всій країні. Багато ветеранів, загартованих у боях після років, проведених в окопах, повернулися до армії.

Повстання на Майдані також знайшло відлуння у військових планах Росії.

Під час вторгнення Росія прагнула швидко захопити столицю за допомогою колон танків, десантників і спецназу з метою створення маріонеткового уряду. Один із планів, визначених українськими посадовцями, передбачав повернення Януковича до влади.

За кілька тижнів до вторгнення юристи, які згодом втекли до Росії, подали малопомітні позови до київського суду, оскаржуючи парламентське голосування у 2014 році, яке позбавило Януковича президентських повноважень.

Ці судові позови могли б закласти основу для його повернення. Агенти Служби безпеки України конфіскували комп’ютерні сервери суду, щоб корумповані або зрадницькі судді не опублікували рішення, яке б легітимізувало повернення Януковича.

Протягом багатьох років заперечення Росією своєї прямої військової ролі в Україні в 2014 році розлютило українців і посилило їхнє уявлення про тривалу війну з Росією.

Франція і Німеччина визнали роль російських маріонеткових сил у переговорах, відомих як процес Мінськ-2, про врегулювання. Це було, по суті, часткове прийняття російського заперечення вторгнення в дві східні області в 2014 році; це прийняття відклало на роки повноцінну боротьбу з наслідками переходу Росії до військового експансіонізму.

“Я хотів, щоб хтось звернув увагу на це беззаконня”, – сказав капітан Федаш про невизнану інтервенцію Росії. “Ми пустили час на самоплив. Вони не були покарані, тому продовжували”.

Україна зараз перебуває в обороні по всьому 600-мильному фронту, воює з боєприпасами, яких стає все менше, і стикається з глибокою невизначеністю щодо майбутнього військової та фінансової допомоги від свого найважливішого союзника, Сполучених Штатів. Українці і раніше боролися з великими труднощами.

Святослав Сирий, якого спецпризначенці побили на Майдані під час студентського протесту, був обраний до парламенту, а зараз служить в артилерійському підрозділі української армії.

Протестувальники Майдану, як він розповів українським ЗМІ, були стурбовані тим, що спецпризначенці неодноразово штурмували наметове містечко на площі під час нічних рейдів. “Вранці ви думаєте, що, можливо, все закінчилося, – сказав він. “Але всередині вже є злість і бажання повернутися”.