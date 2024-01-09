Новим президентом Євроради може стати італійський експрем’єр, – FT

Єврорада вважає головним претендентом на пост президента колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі, який відійшов від громадського життя у 2022 році після того, як його перебування на посаді прем’єр-міністра Італії було перервано достроковими виборами. Але минулого року він взяв на себе роль радника ЄС.

Про це із посиланням на високих єврочиновників пише Financial Times.

За даними видання, імовірно, з’являться й інші можливі кандидати на посаду президента Європейської ради. Проте, як зазначило джерело, близьке до Драґі, він не претендує на керівні посади у ЄС.

Терміновість пошуку наступника Шарля Мішеля, який балотуватиметься як депутат Європарламенту, викликана можливістю зайняти цю посаду лідеру Угорщини Віктору Орбану. Це трапиться, якщо не узгодять жодного кандидата до того моменту, як Мішель складе повноваження.

Крім цього, лідери ЄС мають можливість призначити тимчасового кандидата, щоб не допустити Орбана. Однак Драґі навряд чи погодиться на цю роль на тимчасовій основі.

Крім Драґі, також розглядаються кандидатури чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен з Данії.

На відміну від Драґі, обидва лідери пов’язані із великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором у призначеннях в ЄС. Відсутність у Драгі партійної приналежності “заважатиме йому”, поділився із виданням дипломат ЄС.

Також у матеріалі йдеться про те, що країни-члени Центральної та Східної Європи вже давно скаржаться, що найвищі посади надто часто надають західноєвропейцям.