Новим міністром юстиції призначили Ольгу Стефанишину

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та водночас міністра юстиції України.

Відповідне рішення підтримали 253 народні депутати, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений.

Інформація про заплановані кадрові зміни почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.

“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.