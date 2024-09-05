Політика

Новим міністром юстиції призначили Ольгу Стефанишину
5 Вересня 2024 15:26
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кабмін, кадри, рада
Ольга Стефанішина / Фото з Facebook Стефанішиної

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та водночас міністра юстиції України.

Відповідне рішення підтримали 253 народні депутати, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений.

Інформація про заплановані кадрові зміни почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.

“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.


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