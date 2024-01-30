Суспільство

Новий законопроєкт про мобілізацію: головні положення

30 Січня 2024 22:10
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мобілізація

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову службу в Україні (№ 10449).

Міноборони стверджує, що новий законопроєкт визначає “прозорі правила мобілізаційного процесу”, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію

  • Зміна призовного віку з 27 до 25 років.
  • Строкова служба скасовується, вводиться базова військова підготовка.
  • ТЦК може звернутися до суду для накладання обмеження на ухилянтів. Йдеться про арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на користування транспортним засобом.
  • Передбачено можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАП.
  • Повістки приходитимуть також й в електронний кабінет призовника.
  • Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовки до мобілізації.
  • Місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників до ТЦК.
  • Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.
  • Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.
  • Особи з інвалідністю всіх груп звільняються від служби. Водночас виключена норма захисту від призову для тих, у кого дружина (чоловік), чи батьки мають інвалідність I або II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.
  • Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати елементів.
  • Пропонується надати права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

До 6 лютого законопроєкт розглянути неможливо, зазначив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк. За його словами, якщо Верховна Рада прийме рішення скоротити строк подачі альтернативних законів з 14 до 7 днів (це потребує окреме голосування у 226+ голосів), то вже можливе перше читання на найближчому пленарному тижні у лютому. Про всі старі альтернативні версії теж можемо забувати, додав Железняк.


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