Новий законопроєкт про мобілізацію: головні положення

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову службу в Україні (№ 10449).

Міноборони стверджує, що новий законопроєкт визначає “прозорі правила мобілізаційного процесу”, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію

Зміна призовного віку з 27 до 25 років.

Строкова служба скасовується, вводиться базова військова підготовка.

ТЦК може звернутися до суду для накладання обмеження на ухилянтів. Йдеться про арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на користування транспортним засобом.

Передбачено можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАП.

Повістки приходитимуть також й в електронний кабінет призовника.

Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовки до мобілізації.

Місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників до ТЦК.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

Особи з інвалідністю всіх груп звільняються від служби. Водночас виключена норма захисту від призову для тих, у кого дружина (чоловік), чи батьки мають інвалідність I або II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.

Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати елементів.

Пропонується надати права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

До 6 лютого законопроєкт розглянути неможливо, зазначив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк. За його словами, якщо Верховна Рада прийме рішення скоротити строк подачі альтернативних законів з 14 до 7 днів (це потребує окреме голосування у 226+ голосів), то вже можливе перше читання на найближчому пленарному тижні у лютому. Про всі старі альтернативні версії теж можемо забувати, додав Железняк.