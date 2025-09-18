З балкона гуртожитку у Луцьку випала 17-річна студентка: що кажуть у поліції

У ніч з 17 на 18 вересня у Луцьку з балкона гуртожитку вищого професійного училища випала 17-річна студентка-першокурсниця. Поліція розглядає версію нещасного випадку.

Про це повідомляє Суспільне Луцьк.

За інформацією керівництва навчального закладу, дівчина мешкала у кімнаті на шостому поверсі, але впала, ймовірно, із другого.

“Випала вона через пожежні сходи, якими вона злазила. Це не був суїцидальний випадок, вона самовільно захотіла залишити гуртожиток. В нас є правила проживання: після 22:00 всі здобувачі освіти мають знаходитись в гуртожитку”, – припускає заступниця директора.

Зі слів комендантки гуртожитку, дівчину біля будівлі помітив перехожий. Припускає, що студентка потрапила на балкон через пожежний вихід, ключі від якого зберігають на вахті.

За даними лікарів, постраждала перебуває в нейрохірургічному відділенні, її готують до операції.

У поліції повідомили, що попередня версія правоохоронців — “нещасний випадок”, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.