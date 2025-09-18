На агропідприємствах Київщини примушували працювати 13 громадян Узбекистану: поліція показала умови

У Київській області затримали організатора та трьох учасників злочинної групи, яка займалася торгівлею людьми та незаконною легалізацією іноземців в Україні. Вони ввезли 13 громадян Узбекистану, яких примушували до роботи на агропідприємствах Київської області у жорстких умовах.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, схему організував 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.

“У кожного з фігурантів була своя роль у злочинній організації. Наприклад, 47-річна українка – “права рука” організатора виконувала злочинні вказівки та координувала інших учасників. Вони своєю чергою займались перевезенням потерпілих, забезпечували охорону та контролювали роботу іноземців”, – розповіли в поліції.

Зловмисники через своїх спільників за кордоном завербували 13 громадян Узбекистану віком від 22 до 42 років, пропонуючи високі заробітки.

Доправивши іноземців до України, зловмисники незаконно утримували їх на агропідприємстві та примушували до сільгоспробіт. Умови праці та проживання потерпілих були вкрай жорсткими та принизливими. Їхнє пересування суворо обмежувалось, а власні паспорти іноземці змушені були віддати “працедавцю”. Обіцянки високого заробітку також виявились обманом.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 149 – торгівля людьми. Під час обшуків вилучено: грошові кошти у вітчизняній та іноземній валютах на загальну суму майже 3 млн гривень, п’ять автомобілів, банківські картки, оргтехніку та сервери, паспорти громадян Узбекистану, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців.

Організатору, його основній спільниці та ще двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим співучасникам кримінальної схеми, зокрема вербувальникам за кордоном.