До України прибула партія військового обладнання, передбаченого угодою між США та НАТО

Перша частина військового обладнання, передбаченого угодою між США та НАТО в межах програми PURL, вже в Україні. Наступні постачання очікуються найближчим часом.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представника НАТО.

За інформацією джерела, у дорозі перебувають ще більше пакетів допомоги: в межах програми PURL профінансовано чотири пакети.

Реклама

Реклама

Напередодні адміністрація Трампа підтвердила, що найближчим часом Україна вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети американської військової допомоги Україні, які можуть бути відправлені найближчим часом. Постачання відбуватиметься в межах нової фінансової угоди з союзниками, що передбачає відновлення передачі зброї Києву.

14 липня США та НАТО підписали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє відправку американського озброєння за кошти європейських держав. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що Україна отримає значну кількість систем ППО, ракет і боєприпасів. На цю програму Данія виділила близько 580 мільйонів данських крон, Швеція — 275 млн доларів, Норвегія — приблизно 135 млн доларів. Раніше Нідерланди профінансували перший пакет у межах PURL на суму 500 млн євро, також до ініціативи приєдналася Німеччина.