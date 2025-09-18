На Львівщині затримали посадовця Міноборони за організацію схеми переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці Львівщині затримали посадовця Міноборони, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За 12 тис. доларів він планував вивезти військовозобов’язаного до однієї з країн ЄС та за додаткові 4500 доларів обіцяв зняти його з розшуку й оформити фіктивну відстрочку.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

За даними слідства, посадовець Міноборони, 45-річний житель Одеси, розробив план та маршрут незаконного перетину кордону, надав «клієнту» інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, а також мав організувати його доставку до точки перетину.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного після одержання ним коштів від клієнта. Також встановлено, що затриманий за 4500 доларів пообіцяв військовозобов’язаному вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП й оформлення йому фіктивної відстрочки від мобілізації у зв’язку з доглядом за дружиною з інвалідністю. Це надало б ухилянту підстави для незаконного перетину державного кордону України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.