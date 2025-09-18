У п’ятницю в частині України дощитиме: прогноз на 19 вересня

Погода в Україні 19 вересня буде переважно сухою та теплою, лише на заході вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Синоптики прогнозують до +25 °C у південних та західних регіонах.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В Україні у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, окрім південно-східної частини вночі та місцями на заході вдень, де можливий слабкий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Реклама

Реклама

Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 °C, на півдні та крайньому заході +9…+14 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °C, у Закарпатті, Одеській та Миколаївській областях до +25 °C.

У Карпатах вночі буде +3…+8 °C, вдень повітря прогріється до +9…+14 °C.