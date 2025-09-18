Подвійне вбивство у Києві: чоловік зарізав знайомих та сховав тіла у підвалі

Жителя Києва судитимуть за подвійне вбивство знайомих. Тіла жінки та чоловіка з ножовими пораненнями знайшли у підвалі будинку, який винаймав зловмисник.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 37-річний чоловік винаймав житло разом із вбитою жінкою, а також товаришував із вбитим чоловіком.

“У день скоєння злочину між ним та його знайомими виникла сварка, під час якої обвинувачений завдав жінці, з якою орендував житло, та чоловіку кілька ударів ножем, внаслідок чого вони померли”, – розповіли в прокуратурі.

Після цього чоловік сховав тіла у підвалі будинку у Святошинському районі, де мешкав, намагаючись таким чином приховати злочин.

Його обвинуваченого кваліфіковано за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обвинувачений перебуває під вартою.