На Тернопільщині під час хресної ходи мобілізували священника УПЦ МП

У Тернопільській області під час хресної ходи до Почаївської лаври мобілізували священника УПЦ МП.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За словами дружини священика, протоієрей Богдан Матвіїв, клірик Кременчуцької єпархії, був затриманий під час перевезення “хворих і втомлених” паломників до лаври.

Священник має п’ятьох дітей, з яких троє — повнолітні, а один син служить у ЗСУ. Водночас відстрочка від мобілізації надається чоловікам, які мають на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей.

Тернопільський обласний ТЦК та СП підтвердив факт мобілізації, але не надав додаткових деталей.