Politico: Після завершення навчань у Білорусі Польща не відкриває кордони, блокуючи торгівлю між Китаєм і ЄС

Російські військові навчання завершилися, але Польща не поспішає пом’якшувати заходи безпеки та вирішила залишити кордон з Білоруссю закритим на невизначений термін. Це перекриває торговий шлях, яким щороку проходить вантажопотік між Китаєм та ЄС на суму 25 мільярдів євро.

Про це пише Politico.

Варшава закрила кордон 12 вересня, щоб посилити контроль під час масштабних російсько-білоруських навчань “Захід-2025”. Те, що спочатку розглядалося як тимчасовий захід, тепер виглядає безстроковим, оскільки уряд посилається на “турботу про безпеку польських громадян” та заявляє, що “рух буде відновлено, коли кордон стане повністю безпечним”.

Рішення ухвалене на тлі зростання дипломатичної напруги після того, як минулого тижня Росія випробувала оборону Польщі, запустивши рій безпілотників у її повітряний простір. Додатковий тиск чинять і США, зокрема президент Дональд Трамп, який наполягає на покаранні Китаю за допомогу Кремлю у війні проти України. Польський уряд зазначив, що “логіку торгівлі” замінює “логіка безпеки”.

Закриття особливо критичне, адже саме через цей маршрут проходить 90% залізничних вантажоперевезень між Китаєм та ЄС. У 2024 році обсяги вантажів зросли на 10,6%, а вартість товарів підскочила майже на 85% — до 25,07 мільярда євро. Цей коридор забезпечує 3,7% усієї торгівлі між ЄС та Китаєм, ставши життєво важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.

Польські компанії також можуть зазнати втрат. Державна PKP Cargo попередила, що тривале закриття змусить перенаправляти торгівлю південним маршрутом — через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, далі до Південної Європи або Туреччини. Лише тиждень тому компанія запустила перший вантажний поїзд за маршрутом Варшава — Китай, який мав символічно закріпити роль Польщі як логістичного центру.

Експерт галузевої асоціації Transport & Logistics Poland Артур Калісяк назвав ситуацію критичною для економіки. За його словами, 10 000 білоруських водіїв, що працюють у польських транспортних компаніях, залишилися заблокованими — вони не можуть ні повернутися на роботу, ні приїхати додому.

Усі вантажі, включно з ліками та продуктами харчування, наразі заблоковані. Альтернативні шляхи через Литву чи Латвію займають більше часу і коштують дорожче, причому немає гарантії, що ті кордони залишаться відкритими.

Закриття кордону підтвердив речник уряду Адам Шлапка, зазначивши, що рішення залишатиметься чинним “до подальшого повідомлення”. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що питання компенсацій буде вирішено пізніше, коли оцінять втрати бізнесу.

Китайський міністр закордонних справ Ван Ї прибув до Варшави для переговорів, наголосивши на важливості збереження стабільності ланцюгів постачання. Польський міністр Радослав Сікорський відповів, що у нинішніх умовах безпека має пріоритет над торгівлею.

Колишній керівник зовнішньої розвідки Польщі Пйотр Кравчик зазначив, що Вашингтон, ймовірно, підтримує закриття кордону, оскільки США намагалися ввести додаткові тарифи проти Китаю за його співпрацю з Росією. Він припустив, що американці “радіють”, бачачи блокування головного сухопутного маршруту для китайських товарів.

Економіст Конрад Поплавський із Центру східних досліджень у Варшаві вважає, що для Китаю це більше проблема для внутрішніх західних провінцій, які сильно залежать від залізниць і не мають виходу до морських портів. Однак загальний обсяг торгівлі недостатньо великий, щоб змусити Пекін змінити політику щодо Москви чи Мінська.