Новий закон про мобілізацію набув чинності: ось, що треба знати

Сьогодні, 18 травня, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Кому треба оновити дані в ТЦК

Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Оновити свої військово-облікові дані від 18 травня повинні:

призовники віком 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов’язані віком 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Ті громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військкоматів після 18 травня. А от ті, чоловіки, у яких у військовому білеті було написано — обмежено придатний, обов’язково мають з’явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Адже такого статусу більше не існує.

Які саме дані потрібно оновити

Від 18 травня 2024 року протягом 60 діб усі військовозобов’язані громадяни мають уточнити:

адресу проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

Які документи треба взяти з собою до ТЦК: повний список

Згідно із законодавством, громадяни, які планують відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (у разі наявності);

документи про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).

Як оновити дані: три способи

Спочатку обіцяли, що зробити це можна буде трьома способами:

у центрі надання адміністративних послуг,

у територіальному центрі комплектування,

дистанційно через електронний кабінет (застосунок “Резерв+”) призовника, який вже працює.

Проте уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем для оновлення даних військовозобов’язаних.

Крім того, військовозобов’язаним, які не мають жодного військово-облікового документа, однаково доведеться йти в ТЦК.

Електронний кабінет військовозобов’язаного Міноборони запускає теж 18 травня.

Щоб оновити дані необхідно буде виконати декілька кроків:

завантажити мобільний додаток з App Store або Google Play Market (застосунок “Резерв+” вже доступний для встановлення);

пройти авторизацію в застосунку;

заповнити всі необхідні дані.

Після цього можна буде отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних “Оберіг” для того, щоб передивитися, які дані є про людину в реєстрі.

Оновлення даних в ТЦК: дедлайн

Оновлення даних має відбутись впродовж 60 днів від набрання чинності змін до закону про мобілізацію, тобто, до 16 липня.

Військовий документ — завжди з собою

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ. Навіть виключені з військового обліку, або ті, що мають бронь чи відстрочку. Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та СП, поліцейським, прикордонникам (у прикордонній смузі або на пунктах пропуску).

Нові правила для проходження ВЛК

Новим законом про мобілізацію передбачені зміни у проходженні ВЛК. Статус “обмежено придатних” прибрали ще в березні у змінах до законів про права військових і поліцейських на соцзахист. Відтепер у наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але необов’язково.

Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи та рік — у воєнні.

Також зменшили корупційні ризики. Тепер якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК.

Нові повноваження поліції

Одним з нових повноважень поліції буде перевірка в особи військового квитка, який тепер усі військовозобов’язані особи від 18 до 60 років повинні носити з собою.

Аналогічні повноваження мають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску.

Працівник ТЦК і поліцейський можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу.

Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу надання та перевірки документів. Крім того, вони матимуть доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”.

Нові штрафи для ухилянтів

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, яким дозволила заочно накладати штрафи на ухилянтів та значно збільшила їхній розмір.

За порушення військового обліку:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Хто втратив відстрочку

Відстрочку від сьогодні втрачають:

батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

студенти, які здобувають другу освіту, що непослідовно вища рівнем за першу (наприклад бакалавр знову навчається на бакалавра);

педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

Базова військова підготовка

В новому законі про мобілізацію скасовується строкова військова служба, а натомість запроваджується базова підготовка.

Проходження базової підготовки тепер буде обов’язком чоловіків у віці з 18 до 25 років. До 24 років буде можливість обирати період служби.

Для українських студентів чоловічої статті вона буде обов’язковою. Від проходження базової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності будуть звільнені студенти, які за станом здоров’я будуть визнані непридатними до військової служби.

Базову військову підготовку зможуть пройти і дівчата, але винятково за бажання.

Під час воєнного стану базова підготовка триватиме три місяці. У мирний час — 5 місяців.