Кримінал

Новий ракетний удар по Кривому Рогу

16 Вересня 2022 13:39
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Російські війська завдали по Кривому Рогу нового ракетного удару, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі”, – написав він у “Телеграм”-каналі.

14 вересня Росія завдала удару по місту ракетами і знищила дамбу, що призвело до затоплення частини міста. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у спробі затопити Кривий Ріг після ракетного удару, який пошкодив гідротехнічні споруди міста.


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