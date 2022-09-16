Новий ракетний удар по Кривому Рогу

Російські війська завдали по Кривому Рогу нового ракетного удару, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі”, – написав він у “Телеграм”-каналі.

14 вересня Росія завдала удару по місту ракетами і знищила дамбу, що призвело до затоплення частини міста. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у спробі затопити Кривий Ріг після ракетного удару, який пошкодив гідротехнічні споруди міста.