Техно

Нових смартфонів Nokia більше не буде

1 Лютого 2024 17:12
читать на русском →
nokia
Фото з сайту nokia

HMD Global оголосила про припинення випуску смартфонів під культовим брендом Nokia.

Про це йдеться на сайті компанії.

У вересні минулого року компанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою. За останньою інформацією, всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD.

Зазначимо, ця зміна відображена на офіційному вебсайті компанії, а також в соціальних мережах, де зникла згадка про бренд Nokia. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2024 18:09

До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК
1 Лютого 2024 16:36

Високоточне обладнання для російських виробників зброї постачали з Тайваню, – WP
1 Лютого 2024 15:47

Китай попередив Україну про можливе погіршення відносин, – Reuters
1 Лютого 2024 15:07

У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон
1 Лютого 2024 14:46

Бійці ГУР потопили російський ракетний катер “Івановець” (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки