Нових смартфонів Nokia більше не буде

HMD Global оголосила про припинення випуску смартфонів під культовим брендом Nokia.

Про це йдеться на сайті компанії.

У вересні минулого року компанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою. За останньою інформацією, всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD.

Зазначимо, ця зміна відображена на офіційному вебсайті компанії, а також в соціальних мережах, де зникла згадка про бренд Nokia.