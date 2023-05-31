Nokia запускає в Україні пілотний проект стійкого зв’язку

Зв’язок та інтернет у прифронтових містах стане стійким до обстрілів — разом з Nokia Мінцифри запускає пілотний проект, повідомив віце-прем’єр Михайло Федоров.

За його словами, у планах оновити телеком-обладнання й перейти на енергонезалежні інтернет-мережі, які більш захищені від обстрілів та знеструмлень.

Також у планах прокласти кабель під землею. Так місцеві будуть на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдери не ризикуватимуть життям.

“Першим тестовим населеним пунктом стане Посад-Покровське на Херсонщині. Минулого тижня команди Мінцифри та Nokia їздили туди, щоб оцінити масштаби руйнувань. Зараз у селі всі інтернет-мережі зруйновано обстрілами та бомбардуваннями. Людям доводиться ходити до селищної ради, щоб подзвонити близьким, — там працює Старлінк”, – зазначив Федоров.

Він додав, що після проект буде поширений на інші області, які постраждали від російських обстрілів.

“Дякую Nokia, що першими долучилися до проекту. А також за системну підтримку зв’язку в Україні. Раніше компанія передала 5000 Wi-Fi-роутерів. Вони допомагають школярам продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог”, – написав Федоров у Telegram.