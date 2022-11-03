Техно

Nokia представила дешеву “розкладачку” з двома екранами

3 Листопада 2022 17:32
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nokia

HMD Global, яка володіє правами на бренд Nokia, представила чергову недорогу “розкладачку”. Про це повідомляє видання GSMArena.

Анонсований апарат отримав дві половинки, з’єднані шарніром. За словами журналістів, на відміну від популярних зараз флагманських розкладних смартфонів, Nokia 2780 Flip має спрощені характеристики та фізичну клавіатуру з T9. Дешевий телефон отримав основний 2,7-дюймовий TFT-дисплей та другий екран на 1,77 дюйма, розташований зовні.

Девайс базується на процесорі Qualcomm 215, має підтримку 4G з максимальною швидкістю передачі 150 мегабіт в секунду. 2780 Flip отримав розташовану на задній панелі п’ятимегапіксельну камеру з фіксованим фокусом та спалахом.

Телефон оснащений 512 мегабайтами оперативної та 4 гігабайтами вбудованої пам’яті, має FM-радіо, MP3-плеєр, акумулятор ємністю 1450 міліампер-годин. 2780 Flip працює на базі KaiOS 3.1. Новий апарат оцінили у 90 доларів.


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