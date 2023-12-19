Техно

Нові послуги та дизайн: в “Дії” провели низку змін

19 Грудня 2023 14:52
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дія

В “Дія” сьогодні презентували низку нових змін. Від нових послуг та до оновленого дизайну.

Так, сьогодні на Diia Summit за участі президента Володимира Зеленського та урядовців презентували нові сервіси для українців. Зауважимо, що подібний саміт відбувся вперше з початку повномасштабної війни. Захід став початком нової сторінки в житті цифрової держави.

“Запустили понад 70 сервісів у застосунку та на порталі Дія, переосмислили платформу “Дія.Освіта”, створили основу для електронних реєстрів Дія.Engine. І це лише частина екосистеми “Дія”, – акцентував очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив, які нові послуги стали доступними у застосунку держпослуг. Серед них:

  • Автоматизована послуга внесення змін про ФОП. Їх можна здійснити за кілька хвилин без участі реєстратора
  • Перереєстрація авто. Купівля-продаж автомобіля доступна в “Дії”. Послугу можна отримати швидко, без зайвих папірців та посередників
  • е-Підприємець. Послуга запущена у форматі бета-тесту. Мова про декілька послуг для бізнесу в одній заяві.
  • Послуги для моряків. Тепер оформити документи моряки можуть без даремних поїздок та годин витраченого часу.

Новий дизайн застосунку. Він став інклюзивним, зрозумілим та сучасним. Тепер головний екран стане функціональнішим, оновлені документи. Також в “Дія” додали стрічку з важливими оновленнями.

“Ці сервіси покажуть зовсім новий підхід до державних послуг, у якому немає місця корупції та бюрократії”, – зазначили в Мінцифри.

Протестувати нові послуги можна та оцінити дизайн можна після оновлення додатку.

Також у Мінцифри анонсували, що продовжать трансформацію, і у планах на наступний рік – запуск “Дія.Офісу” та “Мрії”.


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