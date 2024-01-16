Політика

Нове засідання в форматі “Рамштайн” відбудеться 23 січня

16 Січня 2024 19:32
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рамштайн

Нова зустріч Контактної групи з оборони України (“Рамштайн”) відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня.

Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

“Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт”, – додали в Міноборони США.


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Нове засідання в форматі “Рамштайн” відбудеться 23 січня
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