Нова пошта відкрила перші відділення у Великій Британії

У Великій Британії з’явилися перші відділення “Нової пошти”. Таким чином Британія стала 13 європейською країною, де працює компанія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що у Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн

посилки до 2 кг – 950 грн

посилки до 10 кг – 1500 грн

посилки до 30 кг – 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

Зазначається, що термін доставки з України у Велику Британію становитиме від 5 днів.