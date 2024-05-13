Економіка

Нова пошта відкрила перші відділення у Великій Британії

13 Травня 2024 15:25
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нова пошта, британія
Ілюстративне фото / Нова пошта

У Великій Британії з’явилися перші відділення “Нової пошти”. Таким чином Британія стала 13 європейською країною, де працює компанія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що у Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

  • документи до 1 кг — 900 грн
  • посилки до 2 кг – 950 грн
  • посилки до 10 кг – 1500 грн
  • посилки до 30 кг – 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

Зазначається, що термін доставки з України у Велику Британію становитиме від 5 днів.


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