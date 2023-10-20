Економіка

“Нова пошта” відкрила перше відділення в Естонії

20 Жовтня 2023 12:59
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нова пошта

Група компаній “Нова пошта” запустила перше відділення Nova Post в Естонії – в її столиці Таллінні, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, перша відправка з Естонії мала адресата в Ізюмському районі Харківської області.

Згідно з пресрелізом компанії, у відділенні Nova Post у Таллінні, яке працює сім днів на тиждень, клієнти можуть отримувати і відправляти до України документи, посилки та вантажі до 1 тис. кг.

Вартість доставки до Естонії з України становить: 250 грн за документи, а також 400 грн, 600 грн і 1,2 тис. грн за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно. При відправленні посилки від 30 до 100 кг сплачується 40 грн за кожен кілограм.

Зазначається, що доставка з України до Естонії триває 5 діб.

Nova Post вже відкрила 62 відділення в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові і планує до кінця року з’явитися в Латвії, Угорщині, Італії, Франції та Австрії.


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