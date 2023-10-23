“Нова пошта” опублікувала ще одне відео прильоту російської ракети

Компанія “Нова пошта” опублікувала ще одне відео, на якому видно момент прильоту російської ракети у термінал під Харковом.

Відео компанія опублікувала у соціальній мережі X.

“Ще одне відео, зняте за кілька секунд до вчорашнього нічного ракетного обстрілу харківського депо “Нової пошти”. Ще один доказ того, що це цивільний об’єкт. Інфраструктура, життєво важлива для цивільного населення”, — підписали відео представники компанії.

Another video recorded a few seconds before the last night's missile attack on the Kharkiv Nova Post depot.

Another proof that this is a civilian object. The infrastructure that is vital to civilians.#RussiaIsATerroristState and the whole world should know it! pic.twitter.com/2WxyYsPFsC — Нова пошта (@NP_official_ua) October 23, 2023

Унаслідок удару, що стався ввечері 21 жовтня, відбулася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.

За попередніми даними, росіяни вдарили ракетами комплексу С-300.

Відомо, що загинули 6 людей, а в лікарнях перебувають 16. Семеро постраждалих у важкому стані, 5 з них — у реанімації. Стан ще двох поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Девʼятеро людей мають пошкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.