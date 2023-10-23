Кримінал

“Нова пошта” опублікувала ще одне відео прильоту російської ракети

23 Жовтня 2023 15:09
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нова пошта, ракетний удар

Компанія “Нова пошта” опублікувала ще одне відео, на якому видно момент прильоту російської ракети у термінал під Харковом.

Відео компанія опублікувала у соціальній мережі X.

“Ще одне відео, зняте за кілька секунд до вчорашнього нічного ракетного обстрілу харківського депо “Нової пошти”. Ще один доказ того, що це цивільний об’єкт. Інфраструктура, життєво важлива для цивільного населення”, — підписали відео представники компанії.

Унаслідок удару, що стався ввечері 21 жовтня, відбулася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. 

За попередніми даними, росіяни вдарили ракетами комплексу С-300.

Відомо, що загинули 6 людей, а в лікарнях перебувають 16. Семеро постраждалих у важкому стані, 5 з них — у реанімації. Стан ще двох поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Девʼятеро людей мають пошкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.


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