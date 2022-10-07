Кримінал

Нова атака на Запоріжжя, три ракети збито

7 Жовтня 2022 19:09
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війна, запоріжжя

Сьогодні ввечері Росія вчергове завдала удару по Запоріжжю, ППО знешкодила три ракети ворога, повідомив у Telegram голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Він написав, що росіяни знову обстріляли Запоріжжя та закликав залишатися в укриттях, через ризик повторних обстрілів.

Пізніше він повідомив, що сили ППО збили над однією з громад Запорізького району три російські ракети. Постраждалих немає.

“Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога”, – ідеться в повідомлені.

Нагадаємо, уночі 7 жовтня російські війська атакували два райони Запоріжжя іранськими дронами.


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