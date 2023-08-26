Нова атака безпілотника на Москву

Близько 3-ї ранку в Істринському районі на підльоті до Москви силами ППО знищено безпілотника, заявив мер Москви Сергій Собянін.

«Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», — йдеться у телеграм-каналі мера.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в аеропортах Москви відклали виліт та посадку літаків; було запроваджено план «Килим», при якому повітряний простір закривається.

24 авіарейси затримано, ще вісім скасовано у «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво», повідомляє агентство «РИА Новости».

Російське Міністерство оборони заявило, що дрон літакового типу мав ударити «по об’єктах на території Москви та Московської області».

“Штатними засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області”, – стверджують у відомстві.