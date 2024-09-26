Норвегія почала відмовляти у захисті деяким категоріям українців

Норвегія почала відмовляти у прихистку деяким категоріям українців, це пов’язано з заходами економії.

“У нас у Норвегії понад 80 тисяч українців. Людей більш ніж достатньо у всьому Фіннмарку (один з норвезьких районів). Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам забезпечити захист тих, хто її найбільше потребує”, – заявила міністерка юстиції Емілі Енгер Мель в інтерв’ю NRK.

Заявки можуть відхилити тим, хто приїхав з безпечних, за думкою міграційної служби регіонів. З вересня цього року такими визнали Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську області.

За словами міністра юстиції, муніципалітети щосили намагаються прийняти та інтегрувати всіх, хто приїжджає, і що для них важливо скоротити кількість біженців.