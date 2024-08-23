Норвегія передасть Україні технології з виробництва снарядів

Норвезький уряд дозволив передати Україні оборонні технології з виробництва 155 мм снарядів. Також Норвегія профінансує виробництво боєприпасів саме в Україні.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

“Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Наш уряд зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні”, — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

В Україні налагодять виробництво снарядів, які розробила норвезька збройова компанія Nammo.

“Ми дозволяємо Nammo значно збільшити свої виробничі потужності, щоб допомогти задовольнити потреби Норвегії, країн НАТО та України”, — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він також наголосив, що Норвегія вже допомагала Україні, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості, а тепер ЗСУ швидше отримуватимуть снаряди, бо Осло поділиться власними технологіями.

Уряд виділив кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід українському партнеру.