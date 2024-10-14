Кримінал

Німецький суд призначив 80-річному колишньому офіцеру Штазі 10 років за вбивство 50-річної давнини 
14 Жовтня 2024 19:45
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німеччина, суд
Засуджений ексофіцер / Spiegel

80-річному ексофіцерові Штазі Манфреду Н. присудили 10 років за ґратами за вбивство поляка у 1974 році за завданням спецслужб Німецької Демократичної Республіки.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначено, що колишнього співробітника Штазі засудили у справі про стрілянину на німецько-німецькому кордоні 50-річної давності. Тоді ще  старший лейтенант Манфред 29 березня 1974 року застрелив 38-річного поляка Чеслава Кукучку із засідки за вказівкою Німецької Демократичної Республіки.

У матеріалі йдеться, що розслідування у справі не порушували багато років, допоки у 2016 році в архівах Штазі виявили вирішальну підказку щодо особи стрільця.

У 2017 році влада припустила, що вбивство було ненавмисним та припинила провадження, однак у 2023 році прокуратура висунула звинувачення, оскільки впевнилась: вбивство було умисним.

Німецький суд під час розгляду справи дійшов висновку, що обвинувачений був виконавцем, хоча головуючий суддя зазначив, що чоловік скоїв злочин не з особистих причин: його спланувало Штазі.


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