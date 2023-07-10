Німецький оборонний концерн відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.
Про це в інтерв’ю CNN розповів голова правління компанії Армін Паппергер.
Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.
Зазначається, що завод буде розташований у західній частині України.
“Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо”, – сказав він.
У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.
Паппергер заявив, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.
“Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію. Це просто ще один – і ми можемо захистити і його”, – зауважив він.