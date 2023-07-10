Суспільство

Німецький оборонний концерн відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки

10 Липня 2023 16:09
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німеччина, україна, оборона

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

Про це в інтерв’ю CNN розповів голова правління компанії Армін Паппергер.

Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.

Зазначається, що завод буде розташований у західній частині України.

“Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо”, – сказав він.

У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.

Паппергер заявив, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.

“Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію. Це просто ще один – і ми можемо захистити і його”, – зауважив він.


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