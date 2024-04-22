Економіка

Німецький Knauf йде з Росії після репортажу про участь у “відбудові” Маріуполя

22 Квітня 2024 18:03
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санкції, росія
На заводі Knauf у Красногорську, РФ / Фото: picture-alliance

Німецька компанія Knauf, яка брала участь у “відбудові” окупованого Маріуполя, повністю йде з Росії.

Як зазначили у компанії, покидають російський ринок на тлі “поточних подій”, повідомляє DW.

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд.

На початку квітня видання ARD Monitor опублікувало розслідування про участь Knauf у відновленні окупованого Маріуполя. Крім постачання цементу до Маріуполя Knauf брала участь у проєкті будівництва житлового будинку на замовлення Міноборони РФ, йдеться у матеріалі. Сама компанія заявила, що засуджує війну Росії проти України і дотримується всіх санкцій ЄС. Продукція Knauf, що випускається в Росії, призначена “виключно для російського ринку”, наголошували в компанії.

Німецька влада звинуватила Knauf у тому, що компанія “цементує російську владу” в окупованих регіонах України, зокрема в Маріуполі.


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