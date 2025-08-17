Німецькі пивоварні змушені змінюватися: покоління Z обирає безалкогольне пиво

У Німеччині, яка традиційно вважається країною пива, дедалі більше молодих людей відмовляються від алкоголю. Це створює серйозні виклики для місцевих пивоварень, багато з яких опинилися під фінансовим тиском через падіння продажів, інфляцію та високі ціни на енергоносії.

За даними статистики, середній німець нині випиває 88 літрів пива на рік, тоді як у 2000-му цей показник становив 126 літрів. Лише в першій половині 2025 року виробництво пива в країні скоротилося на 6,3% – це історичний мінімум.

Особливо відчутно зміни помітні серед покоління Z (народжені між 1997 і 2012 роками), пише Bloomberg. Для них пиво перестало бути щоденною традицією і перетворилося на рідкісне задоволення. Ба більше, дедалі частіше вони віддають перевагу безалкогольним сортам. Сьогодні на німецькому ринку представлено понад 800 видів безалкогольного пива, і їх виробництво майже подвоїлося за останнє десятиліття.

«Ми не очікуємо значного зростання продажів традиційного пива в Німеччині. Очевидно, що майбутнє — за безалкогольними або низькоалкогольними варіантами», – визнають у компанії Krombacher, одному з найбільших виробників країни.

Однак для малих пивоварень цей перехід є надзвичайно складним. Технологія виробництва безалкогольного пива потребує дорогого обладнання, яке коштує понад мільйон євро. Ті, хто не може собі цього дозволити, використовують спрощені методи, але смак напою часто втрачає якість.

За останні два роки у Німеччині закрилися 52 пивоварні – найбільше скорочення за три десятиліття. Однією з жертв стала баварська Lang-Bräu, яка не витримала поєднання високих витрат та падіння попиту.

Експерти зазначають, що відмова молоді від алкоголю — не лише німецький тренд. Подібні тенденції спостерігаються по всій Європі та у США. Молоді люди мають менше вільних грошей, більше уваги приділяють здоров’ю та активно стежать за порадами фітнес-блогерів, які наголошують на негативному впливі алкоголю на організм.

Таким чином, пивна культура Німеччини, яка формувалася століттями та асоціюється з Октоберфестом, переживає найбільші зміни за останні десятиліття.