Суспільство

Німецькі інструктори забрали з музеїв радянські танки для тренування українських військових
12 Листопада 2024 09:28
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німеччина
Радянський танк-пам'ятники на Житомирщині / Фото: Новоград-Волинська міська рада

У Німеччині для навчання українських військових залучили радянські танки з музеїв, щоб максимально наблизити тренування до реалій бою.

Про це повідомив агентству Reuters командувач тренувальної місії ЄС для України, німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Програма передбачає навчання українських військових роботі з сучасними танками, системами ППО, а також підготовку снайперів, інженерів, парамедиків і фахівців із протидії дронам.

Щоб створити умови, максимально наближені до справжнього поля бою, на полігонах створили окопні системи за російськими стандартами і використали радянські танки для імітації умовного противника.


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