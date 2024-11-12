Німецькі інструктори забрали з музеїв радянські танки для тренування українських військових

У Німеччині для навчання українських військових залучили радянські танки з музеїв, щоб максимально наблизити тренування до реалій бою.

Про це повідомив агентству Reuters командувач тренувальної місії ЄС для України, німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Програма передбачає навчання українських військових роботі з сучасними танками, системами ППО, а також підготовку снайперів, інженерів, парамедиків і фахівців із протидії дронам.

Щоб створити умови, максимально наближені до справжнього поля бою, на полігонах створили окопні системи за російськими стандартами і використали радянські танки для імітації умовного противника.