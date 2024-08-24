Німецька поліція розшукує невідомого, який убив під час фестивалю трьох людей

Поліція Німеччини розшукує невідомого після того, як він убив трьох людей і поранив інших унаслідок нападу з ножем на фестивалі в західнонімецькому місті Золінген.

Вісім осіб дістали поранення, п’ять із них – серйозні, повідомляє Reuters із посиланням на заяву поліції.

“Наразі допитуються як постраждалі, так і свідки. Велика кількість поліцейських кинута на пошуки злочинця», – йдеться в повідомленні поліції.

Інцидент стався близько 21:40 за місцевим часом у п’ятницю, коли чоловік напав із ножем на кількох людей, повідомили в поліції, додавши, що мотив залишається невідомим.

«Злочинець має бути швидко спійманий і покараний за всією суворістю закону», – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму повідомленні на платформі X.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що органи безпеки роблять усе можливе, щоб спіймати злочинця і розслідувати всі обставини того, що сталося.

Напад стався на Фронхофі, ринковій площі в Золінгені, де виступали музичні колективи. Це сталося під час фестивалю, присвяченого 650-річчю міста в землі Північний Рейн-Вестфалія, що межує з Нідерландами.

Німецький музикант, який виступає під псевдонімом Topic, розповів, що в момент інциденту він грав на сусідній сцені. Йому розповіли про те, що трапилося, але попросили продовжувати, «щоб не викликати масову паніку», написав він в Instagram.

Зрештою йому наказали зупинитися, і «оскільки нападник усе ще був у бігах, ми сховалися в найближчому магазині, поки над нами кружляли поліцейські вертольоти», – написав Topic.

Влада скасувала решту програми фестивалю на вихідні.

За словами одного з представників поліції, під час нападу злочинець цілився саме в горло. Другий представник пізніше не став підтверджувати або спростовувати цю інформацію і вказав на прес-конференцію, заплановану на другу половину дня.

Смертельні випадки різанини та перестрілок – відносно рідкісне явище в Німеччині. Раніше цього місяця уряд заявив, що хоче посилити правила носіння ножів у громадських місцях, зменшивши їхню максимальну довжину.

У червні в Мангеймі під час нападу на демонстрацію ультраправих помер 29-річний поліцейський, який дістав ножове поранення. Унаслідок нападу з ножем на поїзд 2021 року кілька людей дістали поранення.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль відвідав місце події рано вранці в суботу. Він сказав журналістам, що це був цілеспрямований напад на людське життя, але відмовився обговорювати мотиви.