Політика

Німеччина замовила для України 17 ЗРК IRIS-T
4 Вересня 2024 17:35
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допомога, німеччина
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM / Фото: Ēriks Kukutis

Німеччина замовила 17 додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Збройних сил України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Bloomberg.

“Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється”, – сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що завдяки семи переданим батареям IRIS-T Україна збила понад 250 російських ракет та безпілотників.

Шольц додав, що чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту — починаючи з наступного.

Також посадовець в уряді Німеччини на умовах анонімності розповів Bloomberg, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T – 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.


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