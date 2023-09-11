Економіка

Німеччина виділить додатково 20 млн євро на гуманітарну допомогу для України

11 Вересня 2023 17:31
читать на русском →
німеччина, допомога

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, оголосила про виділення ФРН іще 20 мільйонів євро (21,4 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.

“Ми ще раз збільшуємо нашу гуманітарну допомогу. І цьогоріч вона становить уже 380 мільйонів євро”, – сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок наголосила, що до російських звірств неможливо звикнути, ось чому Німеччина підтримує Україну.

“Ми в Європі знаємо: ви також захищаєте тут нашу європейську свободу. Ми назавжди вдячні українцям за це”, – сказала вона.

Глава МЗС Німеччини також висловила впевненість, що восени та взимку РФ знову завдаватиме ударів по енергетичних об’єктах України, щоб завдати найбільшої шкоди людям.

Вона наголосила, що ФРН підтримуватиме Україну “стільки, скільки потрібно”.

Бербок відвідала Україну вчетверте з лютого 2022 року – з початку повномасштабної агресії РФ в Україні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Вересня 2023 17:12

Більшість українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію (опитування)
11 Вересня 2023 16:00

Процес передачі ракет Taurus просувається вперед, – Кулеба
11 Вересня 2023 15:45

Екс-міліціонер під прикриттям детективної агенції продавав дані з державних баз
11 Вересня 2023 12:32

“Вишки Бойка” в Чорному морі повернулись під контроль України – ГУР
11 Вересня 2023 10:21

Силами повітряної оборони було знищено 13 ворожих дронів
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки