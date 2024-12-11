Економіка

Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд: найбільше серед країн ЄС
11 Грудня 2024 19:52
читать на русском →
німеччина, україна
Прапор Німеччини / Фото з відкритих джерел

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина надала Україні допомогу на суму 37 мільярдів євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських країн.

Про це він розповів під час VII Українсько-німецького економічного форуму.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що до кінця року Україна отримає шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки Patriot. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Німеччині за підтримку та зміцнення безпеки країни.

Шмигаль також зазначив, що було надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на суму майже 382 мільйони євро.

“Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за довіру до України. Після початку війни жодна німецька компанія не покинула український ринок. Ба більше, багато з них продовжують інвестувати в нашу країну”, — підкреслив прем’єр.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Грудня 2024 19:25

Зеленський: Україна має отримати запрошення в НАТО для всієї своєї території
11 Грудня 2024 18:49

Обшуки в УЗ: посадовцям вручили 10 підозр через квитки за 300-500 євро
11 Грудня 2024 17:25

Байден підписав секретний меморандум з нацбезпеки перед поверненням Трампа
11 Грудня 2024 16:21

Трамп налаштований на справедливий мир — ОП України
11 Грудня 2024 10:52

Трамп назвав війну Росії проти України своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки