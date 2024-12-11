Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд: найбільше серед країн ЄС

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина надала Україні допомогу на суму 37 мільярдів євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських країн.

Про це він розповів під час VII Українсько-німецького економічного форуму.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що до кінця року Україна отримає шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки Patriot. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Німеччині за підтримку та зміцнення безпеки країни.

Шмигаль також зазначив, що було надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на суму майже 382 мільйони євро.

“Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за довіру до України. Після початку війни жодна німецька компанія не покинула український ринок. Ба більше, багато з них продовжують інвестувати в нашу країну”, — підкреслив прем’єр.