Економіка

Німеччина виділяє на біженців додатково 1 млрд євро

11 Травня 2023 07:53
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біженці, німеччина

Цьогоріч із федерального бюджету Німеччини буде додатково виділено 1 млрд євро на витрати федеральних земель, пов’язані з прийомом, розміщенням та утриманням біженців. Такий попередній підсумок наради представників уряду ФРН та урядів федеральних земель. Результати наради оголосив увечері в середу, 10 травня, глава уряду країни Олаф Шольц після багатогодинних переговорів у відомстві федерального канцлера.

Загалом витрати на біженців, включаючи тих, хто прибув раніше до ФРН із охопленої війною України, мають становити 16 млрд євро, йдеться в публікації.

Після закінчення саміту Олаф Шольц зазначив, що 1 млрд євро, що виділяється землям, повинен бути витрачений насамперед на цифровізацію роботи відомств у справах іноземців. Але глава Конференції глав урядів федеральних земель, прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль заявив, що цей мільярд євро “важливий, але не вирішує основну проблему” – як саме йтиме фінансування роботи з біженцями.

Ще жорсткішу критику висловили в протокольній заяві представники Баварії, Саксонії та Саксонії-Анхальт: “Предбачене федеральним урядом збільшення фінансування на один мільярд євро абсолютно недостатньо і жодною мірою не відповідає напруженій ситуації на місцях”.

За перші чотири місяці 2023 року в Німеччині, згідно з даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), було подано 101 981 прохання про притулок – на 78% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В офіційній статистиці не враховуються громадяни України: щоб спростити бюрократичні процедури їм дозволили не подавати офіційне прохання про притулок.


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