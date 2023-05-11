Німеччина виділяє на біженців додатково 1 млрд євро

Цьогоріч із федерального бюджету Німеччини буде додатково виділено 1 млрд євро на витрати федеральних земель, пов’язані з прийомом, розміщенням та утриманням біженців. Такий попередній підсумок наради представників уряду ФРН та урядів федеральних земель. Результати наради оголосив увечері в середу, 10 травня, глава уряду країни Олаф Шольц після багатогодинних переговорів у відомстві федерального канцлера.

Загалом витрати на біженців, включаючи тих, хто прибув раніше до ФРН із охопленої війною України, мають становити 16 млрд євро, йдеться в публікації.

Після закінчення саміту Олаф Шольц зазначив, що 1 млрд євро, що виділяється землям, повинен бути витрачений насамперед на цифровізацію роботи відомств у справах іноземців. Але глава Конференції глав урядів федеральних земель, прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль заявив, що цей мільярд євро “важливий, але не вирішує основну проблему” – як саме йтиме фінансування роботи з біженцями.

Ще жорсткішу критику висловили в протокольній заяві представники Баварії, Саксонії та Саксонії-Анхальт: “Предбачене федеральним урядом збільшення фінансування на один мільярд євро абсолютно недостатньо і жодною мірою не відповідає напруженій ситуації на місцях”.

За перші чотири місяці 2023 року в Німеччині, згідно з даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), було подано 101 981 прохання про притулок – на 78% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В офіційній статистиці не враховуються громадяни України: щоб спростити бюрократичні процедури їм дозволили не подавати офіційне прохання про притулок.