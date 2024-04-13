Політика

Німеччина терміново передає Україні ще одну систему Patriot

13 Квітня 2024 16:33
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німеччина, Patriot
Зенітна ракетна група веде вогонь із зенітного ракетного комплексу Patriot під час тактичних стрільб / Фото з архіву бундесвера

Німеччина негайно передасть ще одну вогневу одиницю Patriot до України. Про це повідомляє міністерство оборони ФРН у соцмережі X, більш відомої як Twitter.

“Вона (система Patriot) поставляється на додаток до систем ППО, які вже були поставлені та ще плануються”, – йдеться у дописі.

Коментар федерального міністра оборони Бориса Пісторіуса:

Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає незліченних страждань. Він ставить під загрозу енергопостачання людей та руйнує промислові об’єкти, які є життєво важливими для оперативної готовності українських збройних сил.
Саме тому ми підтримуємо Україну ще однією вогневою установкою PATRIOT. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це може бути виправдано з точки зору нашої власної оперативної готовності.
Ще до прийняття цього рішення я виступав за якнайшвидшу закупівлю нового підрозділу, і ми працюємо над подальшими закупівлями.


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