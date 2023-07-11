Політика

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги

11 Липня 2023 15:02
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німеччина, допомога, україна

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає засоби протиповітряної оборони й танки.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час саміту НАТО у Вільнюсі

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Пісторіус сказав, що новий пакет допомоги “слугує пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія”.

“Таким чином, ми робимо важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти (у війні з Росією)”.

За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони “Patriot”, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків “Leopard 1” і одну систему безпілотних літальних апаратів “Luna”.


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