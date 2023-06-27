Німеччина передала в Україну сонячні панелі для Миколаєва і Мерефи

Україна отримала від Німеччини сонячні панелі та трансформатори для підтримки енергосектору, повідомляє Міністерство енергетики.

Партія допомоги від німецьких партнерів надійшла в межах домовленостей, підписаних у квітні цього року у Києві міністром енергетики Германом Галущенком та віце-канцлером ФРН Робертом Габеком.

27 пар сонячних модулів з інверторами та 26 акумуляторних батарей EcoFlow від німецької компанії Green Planet Energy передадуть для Миколаївобленерго.

Ще 48 панелей потужністю до 500 Вт будуть розподілені для потреб Мереф’янської громади на Харківщині.

Також німецькі партнери передали 16 силових трансформаторів з твердою ізоляцією від найбільшої німецької компанії громадського транспорту The Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Трансформатор, розподільні пристрої та котушки кабелю передали компанії Maaß GmbH та Energie Waldeck-Frankenberg.

Крім того, Німеччина закупила і доставила в Україну 55 генераторів та 11 котушок алюмінієвого проводу.

“Сьогодні в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах. Ми готуємося до опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній. І допомога наших міжнародних партнерів у цій підготовці – дуже цінна, зокрема для сектору відновлюваних джерел”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.