Техно

Німеччина передала в Україну сонячні панелі для Миколаєва і Мерефи

27 Червня 2023 15:37
29
читать на русском →
енергетика

Україна отримала від Німеччини сонячні панелі та трансформатори для підтримки енергосектору, повідомляє Міністерство енергетики.

Партія допомоги від німецьких партнерів надійшла в межах домовленостей, підписаних у квітні цього року у Києві міністром енергетики Германом Галущенком та віце-канцлером ФРН Робертом Габеком.

27 пар сонячних модулів з інверторами та 26 акумуляторних батарей EcoFlow від німецької компанії Green Planet Energy передадуть для Миколаївобленерго.

Ще 48 панелей потужністю до 500 Вт будуть розподілені для потреб Мереф’янської громади на Харківщині.

Також німецькі партнери передали 16 силових трансформаторів з твердою ізоляцією від найбільшої німецької компанії громадського транспорту The Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Трансформатор, розподільні пристрої та котушки кабелю передали компанії Maaß GmbH та Energie Waldeck-Frankenberg.

Крім того, Німеччина закупила і доставила в Україну 55 генераторів та 11 котушок алюмінієвого проводу.

“Сьогодні в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах. Ми готуємося до опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній. І допомога наших міжнародних партнерів у цій підготовці – дуже цінна, зокрема для сектору відновлюваних джерел”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Червня 2023 14:57
91

Воїни 28-ї ОМБр пробили оборону ворога на південь від Бахмута
27 Червня 2023 16:34
1

Терехов звільнив відповідального за бомбосховища у Харкові
27 Червня 2023 15:37
29

Німеччина передала в Україну сонячні панелі для Миколаєва і Мерефи
27 Червня 2023 13:27
56

Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі
27 Червня 2023 13:06
50

Переважна більшість українців виступають за закриті кордони з РФ і візи (опитування)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
усі думки