Політика

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot

18 Квітня 2023 20:37
0
читать на русском →
зброя, німеччина

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

Це випливає з інформації на сайті уряду Німеччини.

Окрім ЗРК Patriot і ракет до нього, німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів Zetros і два авто для патрулювання кордону.

Нагадаємо, Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Як відомо, першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакету військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Квітня 2023 20:37
0

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot
18 Квітня 2023 19:20
20

Польща розблокує транзит українського збіжжя 21 квітня
18 Квітня 2023 18:39
14

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Відбито близько 30 атак – Генштаб
18 Квітня 2023 17:31
18

Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українців – Котенко
18 Квітня 2023 16:33
32

Російські війська обстріляли два населених пункта на Харківщині – поранено 18-річну дівчину
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки