Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

26 Лютого 2024 21:27
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зброя, німеччина
155 мм снаряди / Фото: Getty Images

Німеччина повідомила про передання Україні нової партії військової допомоги. У пакеті — артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Зокрема, Німеччина передала:

  • 14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;
  • чотири машини розмінування WISENT 1;
  • три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
  • 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 22 антидронових датчиків та глушилок;
  • 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
  • чотири автомобілі для охорони кордону.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.


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