Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина повідомила про передання Україні нової партії військової допомоги. У пакеті — артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Зокрема, Німеччина передала:

14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;

чотири машини розмінування WISENT 1;

три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів інструментів з підривними матеріалами;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

22 антидронових датчиків та глушилок;

12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;

чотири автомобілі для охорони кордону.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.