Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина повідомила про передання Україні нової партії військової допомоги. У пакеті — артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Зокрема, Німеччина передала:
- 14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 22 антидронових датчиків та глушилок;
- 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
- чотири автомобілі для охорони кордону.
Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.